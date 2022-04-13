Gaziantep’te belediyeden dar gelirliye 1 liralık ekmek indirim kuponu

Gaziantep’te 2,5 liralık ekmekte 1 lira indirim yapan kupon dağıtıldı.

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TL’deki rekor değer kaybı nedeniyle Türkiye’nin büyük oranda dışa bağımlı olduğu un, maya ve enerjide fiyatlar son altı ayda hızla artarken, uzmanlar ekmek fiyatının 5-6 liralara kadar çıkabileceği belirtiyor.

İstatistiklere göre kalori ihtiyacının büyük bölümünü ekmekle karşılayan dar gelirli vatandaşlar, yüzde 70’in üstündeki gıda enflasyonu nedeniyle çok zor bir dönemden geçiyor.

Sözcü’den Ahmet Kaya’nın haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve fırıncılar odası arasında, dar gelirli vatandaşların ekmeği 1 lira ucuza almasını sağlayacak bir protokol imzalandı.

Fotoğraf: Sözcü

Protokol gereği aradaki fark belediye bütçesinden ödenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 126 bin dar gelirli aileye aylık 150 ekmeği 1 lira indirimli vereceklerini söyledi.

İndirim kuponu ekmek fırınlarından geçerli olurken, marketlerde kullanılamayacak.