Akşam Postası / 13 Haziran 2023

Kılıçdaroğlu: Yenilenmenin önünü açacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yenilenmesinin önünü açacağını belirtirken ”Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir” dedi. Kılıçdaroğlu, partinin değerlerini koruduğunu belirterek bunu bir ‘nefer’ olarak yapmaya devam edeceğini söyledi.

Asgari ücret için ilk toplantı: Rakam konuşulmadı

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Toplantıdan sonuç çıkmadı.

Bahçeli’den anayasa mesajı: 100 maddelik teklifi hatırlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonrası millet ittifakının ‘parlamenter sistem hayali’nin suya düştüğünü belirterek, “Siyasi kriz yılları geride kaldı” dedi. Bahçeli, yeni anayasa konusunda partisinin iki sene önceki 100 maddelik çalışmasını hatırlattı.

Seçim öncesi iki ayda rezervden 52 milyar dolar uçmuş

Bloomberg hesaplarına göre Aralık 2021’den bu yana Merkez Bankası’nın döviz kurlarını tutmak için ‘arka kapı’ müdahaleleri 199 milyar dolara ulaştı. Bu müdahalenin boyutu seçim yarışının kızgınlaştığı nisan ve mayısta 52 milyar dolar oldu.

Uzmanlar yanıtladı: Borsada yükseliş sürecek mi?

Phillip Capital yöneticisi Üzeyir Doğan, borsada direnç seviyelerindeki aşağı yönlü düzeltmelerin alım fırsatı olduğunu belirterek ”Yeni bir yükselen trendin hala başlarında olabileceğimiz kanaatindeyiz” dedi.

Tanju Özcan, heykelini dikmek için Erdoğan’dan izin istedi

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın heykelini dikmek için Erdoğan’dan muvafakat (onayını) istedi.

Anket: ‘En başarılı kampanya’ Erbakan ve Sarıgül’deydi

ORC’nin anketine göre en başarılı seçim kampanyası yürüten milletvekili adayları Erzincan’da CHP listesinden seçilen Mustafa Sarıgül ve İstanbul’dan seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Araştırma: Kripto yatırım oranı en yüksek ülke Türkiye

Dünya çapında internet kullanıcılarının davranışlarını inceleyen GlobalWebIndex (GWI) araştırma şirketinin verilerine göre Türkiye, dünyada kripto varlıklara yatırım oranının en yüksek olduğu ülke.

Öğrenciler, Erasmus bitiminde sığınma başvurusuna başlamış

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, geçen sene ilk kez Erasmus öğrencilerinin de süreleri bittiğinde Avrupa’ya sığınma başvurusu yaptığını söyledi.

Eski Twitter CEO’su: Türkiye bizi kapatmakla tehdit etti

Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey, vakti zamanında Türkiye’den çok sayıda tehdit aldıklarını dile getirdi.

Dokuz otomobil modeline yüzde 8 ila 12 zam

Otomobillerde zamlar peş peşe geliyor. Döviz kurundaki artışla üç araç markasının toplam dokuz modeli bugün zamlandı.

‘El Nino’ etkisi, kahve fiyatlarını artırabilir

‘El Nino’ etkisi, kahve ve kakao piyasasında arz endişelerinin artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.