AYM, HDP’ye hazine blokesini 19 Haziran’da görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Başsavcılığının HDP’ye ödenen hazine yardımına bloke konulması istemini 19 Haziran’da değerlendirecek.

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Yargıtay Başsavcılığı, HDP’nin 14 Mayıs’taki seçimlere girmediğini gerekçe göstererek AYM’den hazine yardımına tedbir konulmasını istemişti.

AA’nın haberine göre AYM, HDP’ye 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması talebini 19 Haziran’da karara bağlayacak.

Ne olmuştu?

HDP, kapatma davasına karşı seçime Yeşil Sol Parti olarak girmişti. Kapatma davasında, Yargıtay Başsavcılığının istemi üzerine, partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak’ta tebdiren bloke konulmasına karar verilmişti. Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından Mart ayında ele alınmıştı.

Heyet, partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını oy çokluğuyla kaldırmıştı.