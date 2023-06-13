Bahçeli’den anayasa mesajı: 100 maddelik teklifi hatırlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonrası millet ittifakının ‘parlamenter sistem hayali’nin suya düştüğünü belirterek, “Siyasi kriz yılları geride kaldı” dedi. Bahçeli, yeni anayasa konusunda partisinin iki sene önceki 100 maddelik çalışmasını hatırlattı.

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Seçimler sonrası milletvekili yeminlerinin de tamamlanmasıyla partiler, Meclis’teki grup toplantılarına da başladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli de seçim sonuçlarına değinerek anket şirketlerine tepki gösterdi.

Bahçeli, AKP’den gelen yeni anayasa mesajlarına, partisinin 2021’de hazırladığı 100 maddelik teklifi hatırlatarak destek verdi.

MHP lideri şunları söyledi: ”Bu kapsamda Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümünde 100 maddelik anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.”

2021’de Bahçeli, anayasayla ‘Türk tipi başkanlık modeli’ arasında uyumsuzluk olduğunu belirterek bu teklifi hazırladıklarını söylemişti.

Hazırlanan teklifte yürütme organı ‘başkan’ ve ‘idare’ şeklinde iki başlık altında düzenleniyor. Cumhurbaşkanıyla birlikte iki yardımcısının seçilmesi öngörülüyor ve başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil ediliyor.

Teklifte, Bahçeli’nin birçok kez hedef aldığı Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme değil, özel bir statüde düzenleniyor. Diğer yandan teklifte Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni statü öngörülerek, ‘Türkiye Diyanet Kurumu’ olarak yeniden yapılanması sağlanıyor.