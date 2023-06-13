Özgür Özel’den adaylık mesajı: Hazırım

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti başkanlığına ilişkin bu defa net mesaj verdi: “Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım.”

Özgür Özel. (AA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybetmesiyle parti içinde değişim sesleri yükselmeye başlamıştı. Kılıçdaroğlu’ndansa ‘yola devam’ mesajı gelmişti.

Seçimler sonrası bugün ilk grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, buradaki açıklamasındaysa partinin yenilenmesinin önünü açacağını belirterek, “Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir” dedi.

Daha önce parti başkanlığına göz kırpan CHP’li Özel’den de bu defa net bir açıklama geldi.

Gazeteci Murat Ağırel, Özel’le görüştüğünü ve “Aday mısınız?” sorusuna şu yanıtı aldığını belirtti:

“Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakarlık. Ben de varım. İnançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz seçeneksiz umutsuz değiliz. Ama inatçı bir ihtiras sahibi de değilim. Üye delege ülke şartlar yürü derse yürürüm. Dur derse dururum. Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım.”