Kılıçdaroğlu: Yenilenmenin önünü açacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yenilenmesinin önünü açacağını belirtirken ”Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir” dedi. Kılıçdaroğlu, partinin değerlerini koruduğunu belirterek bunu bir ‘nefer’ olarak yapmaya devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: CHP

Seçimler sonrası milletvekili yeminlerinin de tamamlanmasıyla partiler, Meclis’teki grup toplantılarına başladı.

28 Mayıs’taki yenilgi nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu, seçimler sonrası ilk grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu’nun grup konuşması başlarken salondan bir kişi “Neden kaybettin” diye bağırdı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında seçim yenilgisiyle ilgili şunları söyledi: ”Değerli arkadaşlarım bize oy veren 25 milyonu aşkın vatandaşımızla aynı duygularla sandığa gittik. Bir değişim yapacaktık. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla yolcu edecektik. Açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum.”

CHP lideri, kendisine Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal gibi isimlerden gelen sözlere ”Kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin, kendisini yargıç yerine koyan gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir” yanıtını verdi.

‘Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir’

Kılıçdaroğlu’nun ifadeleri şöyle:

*Ben bir genel başkan olarak partimin sadece yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.

*Değişime dönüşüme açık bir çınar olarak ifade ediyorum. O çınarımız sürekli yeni filizler verir. CHP’nin değerlerini her zaman korudum ve kolladım. Bunu yapmaya her zaman devam edeceğim.

*Bir an olsun namerde boyun eğmedim. Majestelerinin muhalefeti olmadım. Sırça köşklere tamah etmedim. Üstüme düşeni gözümü kırpmadan yaptım. Çünkü CHP’li olmak bunu gerektiriyordu. Bu değerleri korudum. Bunu yapmaya partinin bir neferi olarak devam edeceğim. Sıradan bir üye olarak da aynen devam edeceğim.