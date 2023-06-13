Araştırma: Kripto yatırım oranı en yüksek ülke Türkiye

Dünya çapında internet kullanıcılarının davranışlarını inceleyen GlobalWebIndex (GWI) araştırma şirketinin verilerine göre Türkiye, dünyada kripto varlıklara yatırım oranının en yüksek olduğu ülke.

Fotoğraf: Reuters

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki hızlı değer kaybı yatırımcıları kripto varlıklara yönlendirdi.

GWI araştırma şirketinin BBC Türkçe’yle paylaştığı anket sonuçlarına göre Türkiye, 12 Haziran itibariyle dünyada kripto varlıklara yatırım oranının en yüksek olduğu ülke konumunda.

GWI’ın anketine katılan 8 bin kullanıcının yüzde 24’ü kripto varlıklara yatırım yaptığını söylüyor.

Türkiye’yi takip eden Güney Afrika ve Brezilya’da kripto yatırımı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 20.

GWI araştırmasına göre 12 Haziran itibariyle en yüksek kripto yatırımcı oranına sahip 10 ülke şöyle:

Kaynak: BBC Türkçe

İnternet trafik verilerini analiz eden SimilarWeb’e göre Türkiye, dünyanın en büyük kripto borsalarından Binance’e en yüksek trafik gönderen ülke.