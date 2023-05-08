En büyük ikinci kripto para borsası Türkiye’de ofis açacak

İşlem hacmine göre en büyük ikinci kripto para borsası OKX, önümüzdeki aylarda Türkiye’de ofis açacağını duyurdu.

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Seçim belirsizliğinin sürdüğü ve enflasyonun sürekli yükseldiği bir ortamda Türkiye’deki yatırımcılar kripto paralara yönelmeye devam ediyor. Türkiye’yi kripto para sahipliği en yüksek ülke haline geldi.

OKX’in duyurusu, şirketin isim sponsoru olduğu ‘2023 İstanbul Blockchain Ekonomi Zirvesi’nden önce geldi.

OKX’nin sitesindeki açıklamaya göre şirketin başkanı Hong Fang şunları söyledi: “Güvene dayalı bir sistemden güvene dayalı olmayan ve kullanıcılara finansal geleceklerinin kontrolünü ellerine alma yetkisi veren bir sisteme geçerken, Türkiye’de bir ofis açmak OKX için çok önemli bir adım olacak. Türkiye bizim için önemli bir pazar ve kullanıcılarımızla güçlü ilişkiler kurmaktan ve kripto ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmaktan heyecan duyuyoruz.”

OKX İnovasyon Sorumlusu Jason Lau da şunları dile getirdi: “Türkiye, kriptoya karşı güçlü iştahı olan bir kullanıcı tabanıyla büyüyen bir inovasyon ve blockchain uzmanlığı merkezi. Türkiye’de fiziksel bir varlık oluşturmanın, Türk kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve kripto topluluğunun büyümesine katkıda bulunmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz.”