Bitcoin’in dönüşü: Kriptoda yeni ralliler görülebilir mi?

Bitcoin ve Ether’de son dönemde meydana gelen yükselişler ‘kripto piyasasında yeni ralliler görülebilir mi’ sorusunu akıllara getirdi. Piyasadaki gelişmeler kripto piyasasının cazibesini kırsa da hala bir yükseliş umudu var.

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12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

Bitcoin, geçen hafta da son 10 ayda ilk defa 30 bin doların üstünü gördü. Aynı şekilde Ether de, iki bin doları geçerek son yedi aydaki en yüksek değerine ulaştı.

Bekle ve gör

Kripto paraların uzun süre düşük seviyelerde seyretmesi yatırımcıların dikkatini bu alandan çekmesine neden olmuştu. En büyük kripto para piyasalarından FTX’nin batıp dolandırıcılıktan davalık olması, Binance’ın düzenleme ihlallerinden yargılanması ve kripto dostu Signature ve Silikon Vadisi bankalarının batması, kriptoya olan ilgi ve güveni daha da azalttı.

Özellikle pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’nın işgal etmesiyle başlayan savaş sonrasında uygulanan sıkı para politikaları da kripto para sektörünün cazibesini yitirmesinin diğer nedenlerinden.

Bu nedenlerden dolayı birçok kişi piyasadan çıkıp ‘bekle ve gör’ moduna girdi.

Kripto paralardaki son yükselişse ‘yeni bir kripto rallisi olabilir mi’ sorusunu gündeme getirdi.

Bloomberg’ün aktardığına göre piyasa verisi sağlayıcısı Kaiko’nun araştırma direktörü Clara Medalie, satıcıların piyasadan çekilmesi ve düşük işlem hacminden dolayı kripto piyasasının yeniden yükselişe geçtiğini belirtiyor. Medalie ayrıca, bankacılık krizinin yatırımcıları kriptoya yönlendirdiğini ve bunun da kripto paralarının değerinin artırdığını dile getiriyor.

Faiz artırma döngüsünün sona ermeye yaklaşması da kriptoyu daha cazip hale getiriyor.

Bunun haricinde, FTX’in batması gibi durumlarda yatırımcıları korumaya yönelik atılacak adımlar da kripto paralara yönelimin artmasına neden olabilir. Örneğin Nasdaq’ın dijital varlıklar için saklama hizmetlerinin ikinci çeyreğin sonunda başlamasını bekliyor.

Bu şartların devam etmesi ve kripto para piyasasıyla ilgili güven tesis edilmesi durumunda yeni yükselişler görülebilir.