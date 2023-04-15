Bitcoin son 10 ayın zirvesinde

Kripto para birimi Bitcoin, son 10 ay içindeki en yüksek değerine ulaştı.

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Google Finance verilerine göre Bitcoin, dün 30 bin 999 doları görürken günü 30 bin 400 seviyesine kapattı.

Bu, son 10 aydaki en yüksek seviye.

Bitcoin bu seviyeyi en son Haziran 2022’de görmüştü.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor.

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde de uzun bir aranın ardından 30 bin doların üstünü gördü.