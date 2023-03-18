Bitcoin dün yüzde 10’a yakın yükseldi

Kripto para birimi Bitcoin dün yüzde 9,46 oranında değer kazandı.

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Google Finance verilerine göre Bitcoin dün açılışı 25 bin 55 dolarla yaptı. Bitcoin, gün sonunu 27 bin 425 dolarla kapattı. Bu, son 9 ayın en yüksek seviyesi.

Bitcoin böylelikle bir günde yüzde 9,46 değer kazanmış oldu.

Bitcoin, 12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapmıştı. Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmiş ve aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor.

Bitcoin, dört gün önce de enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yarım saatte yüzde 7 yükselmişti.