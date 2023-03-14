Bitcoin yarım saatte yüzde 7 yükseldi

Kripto para birimi Bitcoin, ABD enflasyon verilerinden sonra yükselişe geçti. Bitcoin, yarım saatte 1800 dolar değerlendi.

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ABD enflasyonu beklentilerle paralel yıllık bazda yüzde 6 olarak açıklandı.

Verilerin açıklanmasından sonra Bitcoin yükselişe geçti. Türkiye saatiyle 15:30’da 24 bin 719 dolar olan Bitcoin 16:05’te 26 bin 520 dolara yükseldi. Böylelikle 35 dakikada yüzde 7,3 değerlenmiş oldu.

Bitcoin şu an 26 bin doların biraz üstünde seyrediyor.

Bu yükselişle beraber Bitcoin, son dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin, 12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapmıştı. Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmiş ve aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor.