Anket: ‘En başarılı kampanya’ Erbakan ve Sarıgül’deydi

ORC’nin anketine göre en başarılı seçim kampanyası yürüten milletvekili adayları Erzincan’da CHP listesinden seçilen Mustafa Sarıgül ve İstanbul’dan seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

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9 bin 170 katılımcıyla 6-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ankette ORC katılımcılara, “Yaşadığınız bölgeyi ve Türkiye genelini değerlendirdiğinizde, 14 Mayıs genel seçiminin en başarılı seçim kampanyasını yürüten milletvekili adayları kimlerdir” sorusunu yöneltti.

Sonuçlara göre cumhur ve millet ittifaklarından en başarılı kampanya yürüten 10’ar milletvekili şöyle: