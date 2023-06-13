‘El Nino’ etkisi, kahve fiyatlarını artırabilir

‘El Nino’ etkisi, kahve ve kakao piyasasında arz endişelerinin artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

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El Nino, küresel iklimde en büyük değişimi yaratan hava olayı olarak biliniyor. Hava olayı, gezegenin bir-iki yıllığına ısınmasına yol açıyor. El Nino nedeniyle Avustralya’da kuraklık, ABD’nin güneyinde daha yoğun yağmur, Hindistan’da muson yağmurlarında azalış ihtimali öne çıkıyor. En son El Nino’nun olumsuz etkileri sebebiyle 60 günlüğüne 18 bölgede OHAL ilan edilmişti.

Bu durum kahve ve kakao üreticisi ülkelerde de daha sıcak, daha kuru hava beklentisi yaratarak arz açığının şiddetlenmesine ve fiyatların yukarı gitmesine neden oluyor.

Ekonomi gazetesinden Evrim Küçük’ün haberine göre kakao tarafında artış başladı. Fiyatlar son bir ayda yüzde 6,3 artarken, son bir yıllık fiyat artışı yüzde 36 düzeyinde.

Kahve piyasasında benzer bir artış var. Arabica kahvenin fiyatı son altı ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Fiyatlar, yılın en dip seviyesinin yüzde 32 üzerinde.