Dokuz otomobil modeline yüzde 8 ila 12 zam

Otomobillerde zamlar peş peşe geliyor. Döviz kurundaki artışla üç araç markasının toplam dokuz modeli bugün zamlandı.

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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.

Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.

Dün de yedi markadan 37 otomobil modeline yüzde 5 ila 21 zam geldiğini duyurulmuştu.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci şimdi de Skoda’nın dört modeline yüzde 12-13, Ford’un üç modeline yüzde 10 ve Hyundai’nin iki modeline yüzde 8-9 zam geldiğini duyurdu.

Ayrıca, Toyota’nın tüm modellerine de cumartesi yüzde 8,5 zam yapıldı.