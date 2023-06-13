Dokuz otomobil modeline yüzde 8 ila 12 zam

Otomobillerde zamlar peş peşe geliyor. Döviz kurundaki artışla üç araç markasının toplam dokuz modeli bugün zamlandı.
Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.
Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.
Dün de yedi markadan 37 otomobil modeline yüzde 5 ila 21 zam geldiğini duyurulmuştu.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci şimdi de Skoda’nın dört modeline yüzde 12-13, Ford’un üç modeline yüzde 10 ve Hyundai’nin iki modeline yüzde 8-9 zam geldiğini duyurdu.
Ayrıca, Toyota’nın tüm modellerine de cumartesi yüzde 8,5 zam yapıldı.