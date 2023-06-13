İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yanıt: Değişimin çerçevesi çok geniş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet” sözlerine ilişkin “Mesele İstanbul’dan ibaret değil” dedi.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: CHP

Seçim yenilgisi sonrası muhalefette tartışmalar sürüyor. Yönetimi ‘değiştiren’ CHP’de kurultay süreci de başlatıldı. Gözlerse İmamoğlu’nda.

Altı gün önce “Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz” diyen İmamoğlu, değişim çağrılarını tekrarlıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dört gün önce katıldığı SZC TV yayınında şunları demişti: “Değişim çağrısı gayet güzel bir çağrı. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bu değişim olacak zaten, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Belediye başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar. Birinci öncelikleri budur. Çünkü halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir? Halk sizi seçti İstanbul’a, sizi seçti Ankara’ya, sizi seçti Adana’ya, Mersin’e, İzmir’e siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın. Olmaz. Siyasetin temeline aykırıdır bu. Bu, bunlar siyaset yapmasın anlamına gelmiyor ama öncelik budur.”

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine yanıt verdi.

İstanbul’daki bir spor etkinliğinden sonra konuşan İmamoğlu, meselenin sadece İstanbul’dan ibaret olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti: “(Değişimin) Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Genel başkanımız gibi İstanbul’u da düşüneceğiz, Ankara’yı da düşüneceğiz, Türkiye’yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. Onun da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktadır İstanbul. Ama mesele İstanbul’dan da ibaret değil.”