Öğrenciler, Erasmus bitiminde sığınma başvurusuna başlamış

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, geçen sene ilk kez Erasmus öğrencilerinin de süreleri bittiğinde Avrupa’ya sığınma başvurusu yaptığını söyledi.

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Son dönemde Schengen vizesi başvurularında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri Türkiye. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor. Bunda esas gerekçenin iltica başvurularının artacağı endişesi olduğu öne sürülüyor.

Avrupalı yetkililerse Türkiye’ye yönelik bir kısıtlama olmadığını belirtiyor.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan AB Büyükelçisi Landrut, 2022’de Türkiye’den başvuranların sayısının 778 binle dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi: ”Ret oranı bir önceki yıla göre düşüktü. Hatta 2016’ya göre ilk kez ret oranları düştü. Bu oran dünya ortalamasının altındaydı. Bir de Türkiye’den yapılan ama Türk olmayanların başvuruları var. Onlarda ret daha yüksek.”

Landrut, vize başvurularında artan sığınma talebinin göz önünde bulundurulduğunu belirterek ”Görüyoruz, ekonomik sıkıntılar var. İnsan vize alıp Almanya’ya giriyorsa sığınma talep potansiyeli artıyor. Vize sahibi insanların sığınma ihtimali çok arttı. Geçen sene ilk kez Erasmus öğrencilerinin süreleri bittiğinde sığınma başvurusunda bulunduklarını gördük” dedi.