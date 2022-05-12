Akşam Postası / 12 Mayıs 2022

Yargıtay, Kaftancıoğlu’nun aldığı üç cezayı onadı, iki cezayı bozdu

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onadı, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozdu.

Mahkemeden izin çıktı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ‘Beşli çetenin hamisi’ diyebilir

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı “Beşli çetenin hamisi” sözüne getirilen ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Bugün tahliye edilen DEVA Partili Gürcan için yeni yakalama kararı

‘Casusluk’ suçundan tutuklandıktan sonra dün hakkında tahliye kararı verilip bugün tahliye edilen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Nebati duyurdu: Enflasyonla mücadelede ‘cesur adım’ dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, firmaların ‘fiyat politikalarında cesur adımlar atacağını’ söyledi.

Demirtaş’tan ‘aydınlar heyeti’ önerisi

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HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, demokrasi için bir araya gelmeye çağırarak ‘aydınlar heyeti’ kurulmasını önerdi.

Konut kredisinde şartlar belli oldu: Kim, nasıl kullanabilecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni konut kredisinin kullanılmasına ilişkin şartlar belli oldu.

Dekolteyi suç sayıp ‘sütyen peşinde koşan’ MHP’liye tepki yağdı: Ahlakında boğul

Oyuncu Melis Sezen’in giydiği kıyafeti ‘suç’ olarak niteyelen eski MHP İstanbul milletvekili Ahmet Çakar’a sosyal medyada tepki yağdı.

Sosyal medya yasası: AKP, ‘sansür algısı’ olmasın diye başka formül buldu

AKP ve MHP, kamuoyunda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen kanun teklifiyle, ‘yalan haber ve dezenformasyon amacı taşıdığına’ mahkemece karar verilen paylaşımlarla ilgili yaptırımların yolunu açacak.

Kamu bankaları son altı işlem gününde 5 milyar dolar satmış

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Türkiye’de kamu bankalarının son altı iş gününde tahmini olarak 5 milyar dolar sattığını söyledi.

Araştırma: Tarımda zehirli ürün sayısı üç katına çıktı; AB’den iadelerde rekor

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye’den Avrupa Birliği’ne (AB) ihraç edilen bazı ürünlerde yoğun miktarda tarım zehrine rastlandı. Bu ürünlerin Türkiye’ye iadesinde rekor seviyeye ulaşıldı.

Bilecik’te fabrikada patlama: İki işçi öldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir fabrikadaki patlama sonucu yaralanan üç işçiden ikisi kaldırıldıkları hastanede öldü.

Biden’ın Kongre’ye sunduğu paket, Türkiye’nin beklediği paket değilmiş

ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’yle ilgili olarak Kongre’ye sunduğu F-16 paketinin, Ankara’nın istediğinden daha küçük olduğu bildirildi.

İl il kişi başı gelir: Gelir eşitsizliği İstanbul’da zirvede, en az yoksulluk Tunceli’de

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl itibariyle en fazla gelir eşitsizliği İstanbul’da ölçüldü.