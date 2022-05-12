Demirtaş’tan ‘aydınlar heyeti’ önerisi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, demokrasi için bir araya gelmeye çağırarak ‘aydınlar heyeti’ kurulmasını önerdi.

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Halen tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden gazetecilere, sanatçılara, aydınlara ve akademisyenlere mektup yazan Demirtaş, herhangi bir siyasi parti ya da ittifak için değil, demokrasi için bir araya gelmeye çağırdı.

Demirtaş, önümüzdeki seçimlerin tarihi bir fırsat yarattığını vurguladı: “Bulunduğunuz yerden sesinizi yükseltmeniz, hiç kimsenin ve hiçbir kesimin dışlanmadan Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında yeniden inşa sürecine dahil edilmesini talep etmeniz çok önemli olacaktır. Ayrıca yaşanan yıkımın yol açtığı tahribatların daha da artmaması için kesintisiz şekilde sürece dahil olmanız, tam demokrasi talebinizi sürekli şekilde görünür kılmanız da çok acil bir toplumsal ihtiyaçtır. Halk bu kadar nefessiz kalmış ve adeta kan ağlıyorken aktif bir tutum almak sizler gibi aydınların tarihsel sorumluluğudur”.

Konferans ve ‘aydınlar heyeti’ önerisi

Bu çerçevede, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi parti genel başkanlarının imzasına açılacak bir ‘demokrasi sözleşmesi’ yazılabileceğini belirten Demirtaş, ‘aydınlar heyeti’ kurulmasını ve ‘Bir hayalimiz var’ adıyla da bir konferans düzenlenmesini önerdi.

Demirtaş, Diken’e yazdığı yazıda da parti ayrımı yapılmaksızın bir konferans düzenlenmesini önermişti: “Bunun için parti, hareket, kişi ayırımı yapmaksızın tüm sol ve sosyalist güçler, bir konferansta bir araya gelerek hem seçime kadar nasıl ortak bir mücadele yürüteceklerini hem seçimlerde nasıl ortak bir tutum alabileceklerini tartışabilir. Sol ve sosyalist güçler, hem seçimlerin ardından demokrasinin inşasında nasıl roller alabileceklerini ve hem de emek mücadelesini yeni dönemde nasıl başat hale getirebileceklerini tartışıp netleştirmek ve emekçilerin huzuruna ortak bir tutum belgesi, bir yol haritasıyla çıkmayı başarmak zorundadır.”