Kamu bankaları son altı işlem gününde 5 milyar dolar satmış

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Türkiye’de kamu bankalarının son altı iş gününde tahmini olarak 5 milyar dolar sattığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

En son 20 Aralık 2021’de 18,3 lirayı aşan dolar/TL ardından devreye giren kur korumalı mevduat (KKM) başta olmak üzere önlemlerle gerilemiş bu yılsa 15 liranın altındaki seyrini sürdürmüştü.

Rusya-Ukrayna savaşıyla hareketlenen kur, 8 Mart’tan bu yana 14,5-15 bandında gidip geliyordu. Ekonomistler, Türk Lirası’ndaki düşüşü durdurmak için Merkez Bankası’nın ‘arka kapıdan’ döviz satışı yaptığını belirtiyor.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi’nin hesaplamalarına göre ilk çeyrekte 24,3 milyar dolar ‘müdahale’ için satıldı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, son altı iş gününde 15 barajını tutabilmek için 5 milyar dolar satıldığını söyledi.

Ancak rezervleri eriten bu girişimler de yükselişi durduramadı. Bu hafta itibariyle dört buçuk aydır aşılamayan 15 lira sınırı geçildi. Kur bugün saat 13:20 itibariyle 15,40 seviyelerini gördü.