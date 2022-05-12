Bankacılardan dolar/TL’de ‘yeni bant’ tahmini

Reuters’a konuşan bankacılar dolar/TL’deki yeni fiyat aralığının 15-15,5 arası olduğunu söyledi.

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En son 20 Aralık 2021’de 18,3 lirayı aşan dolar/TL ardından devreye giren kur korumalı mevduat (KKM) başta olmak üzere önlemlerle gerilemiş bu yılsa 15 liranın altındaki seyrini sürdürmüştü.

Rusya-Ukrayna savaşıyla hareketlenen kur, 8 Mart’tan bu yana 14,5-15 bandında gidip geliyordu. Ekonomistler, Türk Lirası’ndaki düşüşü durdurmak için Merkez Bankası’nın ‘arka kapıdan’ döviz satışı yaptığını belirtiyor.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi’nin hesaplamalarına göre ilk çeyrekte 24,3 milyar dolar ‘müdahale’ için satıldı.

Ancak rezervleri eriten bu girişimler de yükselişi durduramadı. Bu hafta itibariyle dört buçuk aydır aşılamayan 15 lira sınırı geçildi. Kur bugün saat 9:51 itibariyle 15,33 seviyesinde.

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu beş banka işlemcisinden dördü dolar/TL’deki yeni bandı 15-15,5 olarak tahmin ediyor. Bir bankacıysa 15,5-16 bandını öngördü. Bankacılar önümüzdeki haftalarda yeni fiyatlama gerektirecek bir gelişme olmaması halinde bandın daha net seçilebileceğine dikkat çekiyor.