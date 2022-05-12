Bilecik’te fabrikada patlama: İki işçi öldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir fabrikadaki patlama sonucu yaralanan üç işçiden ikisi kaldırıldıkları hastanede öldü.

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Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik fabrikasında, kazan henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İşçilerden üçünün yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi’nde, Enver Güler (45) ise Eskişehir Şehir Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA’nın aktardığına göre vücudunda yanık oluşan ve Eskişehir’de tedavisi süren G.T.’ninse hayati tehlikesi yok.