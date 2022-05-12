Biden’ın Kongre’ye sunduğu paket, Türkiye’nin beklediği paket değilmiş

ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’yle ilgili olarak Kongre’ye sunduğu F-16 paketinin, Ankara’nın istediğinden daha küçük olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

The Wall Street Journal, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye’ye F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına dair anlaşmanın Kongre’nin onayına sunulduğunu duyurmuştu.

Reuters’a konuşan bir kaynak, paketin büyüklüğünün 300 milyon doları bulabileceğini söyledi. Ancak bu, Türkiye’nin ekimde ABD’den talep ettiği milyarlarca dolarlık satın alma anlaşmasından farklı.

Yani Biden’ın Kongre’nin onaya sunduğu paket, Türkiye’nin beklediği paket değil.

Paketin, Türkiye’ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre’nin nabzını ölçmeyi amaçladığı söylendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin soruya ”Teklif edilen savunma alanındaki satışlara dair resmi olarak Kongre’ye bildirilmeyen sürece yorum yapmıyoruz” cevabını verdi.

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyle mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD Kongresi’nin 11 üyesi Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a mektup yazarak Türkiye’nin F-16 talebinin reddedilmesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart sonunda F-16’ların modernizasyonu ve yeni uçak alımları için ABD ile görüşmelerde olumlu sinyaller aldıklarını, süreç bu şekilde devam ederse Türkiye’nin hızla yeni F-16’lar alabileceğini ve modernizasyona başlayabileceğini açıklamıştı.

Ayrıca Biden’ın bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımını ABD Kongresi’ne sunacağına dair kendisine bilgi verdiğini açıklamıştı.