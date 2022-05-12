Sağlıkta şiddet yasası Meclis’ten geçti

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: Pixabay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yasanın içeriğini Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre yasa sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında sanıklar tutuklu yargılanabilecek.

Failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi ve kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları iyi hal indirimi nedeni sağlamayacak.

Sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçuna daha ağır ceza verilecek.

Sağlık çalışanlarına açılan malpraktis davalarındaki olası tazminatları, kasıt olmadığı sürece devlet ödeyecek.

Devam eden malpraktis davaları da yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak.