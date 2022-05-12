Son 24 saat: Sekiz can kaybı, 1778 vaka

Türkiye’de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle sekiz kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün 135 bin 738 test yapıldı.
Toplamda 1788 kişi corona virüsü kaparken, 1.816 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
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