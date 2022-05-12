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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: Sekiz can kaybı, 1778 vaka


Türkiye’de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle sekiz kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün 135 bin 738 test yapıldı.

Toplamda 1788 kişi corona virüsü kaparken, 1.816 kişi iyileşti.

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