MSB: Teröristlerin sınır karakoluna saldırısında bir asker şehit

Suriye’den PKK tarafından yapılan havan saldırısı nedeniyle bir asker hayatını kaybetti.

AA, TSK’nın karşılık vermesinin ardından Kobani’nin batı kesimlerinden dumanlar yükseldiğini kaydetti (Fotoğraf: AA)

Suriye’nin Kobani ilçesinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolu’na bugün akşam saatlerinde çok namlulu roketatar (ÇNRA)/havan saldırısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaralanan dört askerin ve bir sivilin hastaneye sevk edilerek tedaviye alındığını bildirdi.

Bakanlık, ‘meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında’ belirlenen hedeflere ‘misliyle karşılık verildiği’ni açıkladı.

İlerleyen saatlerde, karakolda yaralanan askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

MSB, saldırıya karşılık açılan ateşte 21 PKK’lının öldürüldüğünü duyurdu.