Dekolteyi suç sayıp ‘sütyen peşinde koşan’ MHP’liye tepki yağdı: Ahlakında boğul

Oyuncu Melis Sezen’in giydiği kıyafeti ‘suç’ olarak niteyelen eski MHP İstanbul milletvekili Ahmet Çakar’a sosyal medyada tepki yağdı.
İktidara yakın Akit TV’de katıldığı programda konuşan Ahmet Çakar’ın ifadeleri dün akşam sosyal medyada dolaşıma girerek infial yarattı.
Söz konusu görüntülerde eski vekil, Sezen’in Aralık 2021’de düzenlenen 47’nci Altın Kelebek ödüllerinde giydiği kıyafet hakkında şunları diyor: “İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor. Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var… Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok.”
Başta kadınlar olmak üzere birçok Twitter kullanıcısı Çakar’ın sözlerine tepki gösterdi.