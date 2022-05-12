Dekolteyi suç sayıp ‘sütyen peşinde koşan’ MHP’liye tepki yağdı: Ahlakında boğul

Oyuncu Melis Sezen’in giydiği kıyafeti ‘suç’ olarak niteyelen eski MHP İstanbul milletvekili Ahmet Çakar’a sosyal medyada tepki yağdı.

Görsel: Twitter

İktidara yakın Akit TV’de katıldığı programda konuşan Ahmet Çakar’ın ifadeleri dün akşam sosyal medyada dolaşıma girerek infial yarattı.

Söz konusu görüntülerde eski vekil, Sezen’in Aralık 2021’de düzenlenen 47’nci Altın Kelebek ödüllerinde giydiği kıyafet hakkında şunları diyor: “İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor. Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var… Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok.”

Başta kadınlar olmak üzere birçok Twitter kullanıcısı Çakar’ın sözlerine tepki gösterdi.

Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini,bedenini mi konuşuyosunuz?Kadına şiddet suç değil mi?Ya da hedef göstermek?Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz.Ahlakınızda boğulun… https://t.co/NYS8qEVIYN — Hazal Kaya (@HazalKaya110) May 11, 2022

Bu toplumdaki kadınların saçıyla başıyla, gülüşüyle, oturuşuyla, üremesiyle, minisiyle, mürüvvetiyle kafayı bozmuş erkekler, şimdi de kadınların iç çamaşırlarına karışmaya başladılar.

Hadsizler. https://t.co/RUrg1C0ZsH — melis alphan ♀ (@melisalphan) May 12, 2022

Konu: Anadolu İrfanı ve Sütyen

Yer: Akit TV https://t.co/IGj3x09NbP — John Orphan (@JohnOrphan3) May 12, 2022

sa na ne!



ülkenin gerçek, yakıcı gündemlerini saptıran eril zihniyetinizden de, hadsizliğinizden de bıktık! Biz özgür olacağız, siz susacaksınız. Melis Sezen'in kıyafeti kadar bu ülkenin yoksullarını, talan edilen coğrafyalarını dert etmediniz. https://t.co/ypafRbebM4 — Emine Özkan (@emineozkaan) May 12, 2022

Öğrenci yurtlarında küçücük çocuklara tecavüz edildiğinde bile ortaya çıkmayan “ahlak” bekçileri! Sütyendeki tel kadar aklı olmayan zavallılar! Kıçından kanun uyduran ahmaklar! Yettiniz be! https://t.co/PrpJGV6RZs — Lûbe Ayar (@lubeayar) May 12, 2022

zavallı kimdir nasıl tanınır, tipi nasıldır?



sapık fenotipi 101. https://t.co/HySGS3VJah — Cem BAYKAL (@cem_baykal) May 12, 2022

Kendisini hem avukat hem siyasetçi zanneden şahış sütyen peşinde koşuyor. Büyük başarı… https://t.co/fA9GkYKkJD — şengül hablemitoğlu (@s_hablemitoglu) May 12, 2022

Ya hadi bir sesinizi kesin artık ya.

Ruh hastası herifler. https://t.co/A6tRPIFXAl — Barış Atay (@barisatay) May 11, 2022

Herkes kendi pipisine mukayyet olmakla yükümlüdür. Herkesin memesine kimse karışamaz. https://t.co/e1ay2McyFZ — Metin Solmaz (@metinsolmaz) May 12, 2022

Sana ne beee!!!!Bakma!!Giyilen bir kıyafete kanunen suç ne demek?Sen kimsin ???Sapık!! https://t.co/pSIFQ1zK5w — Zeynep Beserler (@zeynep5erler) May 11, 2022

Bu adamın partisinden (MHP) dokuzu üst düzey yönetici 10 kişi seks kaseti şantajıyla istifa etmemiş miydi? BİRİNİN kaseti de son anda yayına girmemişti. Bunların sayfalarını biri incelese kim bilir hangi adreslerin abonesidir. Zaten öyle bir anlatıyor ki, görüntü hatimi indirmiş. https://t.co/8J55j9MRnj — Ayşe Hür (@HurAyse) May 11, 2022

sütyen giymemek diye bir suç yok, olamaz da. ancak kadınları gözetlemek, dikizlemek, rahatsız etmek, taciz etmek suç. suçlu sizsiniz.https://t.co/zHeLwtvf6f — senem timuroglu (@senemtimuroglu) May 12, 2022