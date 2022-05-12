Konut kredisinde şartlar belli oldu: Kim, nasıl kullanabilecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni konut kredisinin kullanılmasına ilişkin şartlar belli oldu.

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Erdoğan, ‘konut sektörünün canlandırılması’ hedefiyle üç yeni paket açıklamıştı. Buna göre, ilk defa konut sahibi olacaklar 10 yıl vade ve 0,99 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.

Bu doğrultuda ‘İlk Evim Konut Finansman Paketi‘, ‘Genişletilmiş Konut Finansman Paketi’, ‘İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi‘ olmak üzere üç çözüm paketi oluşturdu

Ancak ekonomistler, çalışan nüfusun büyük kısmının asgari ücretle çalıştığı Türkiye’de, düzenlenmeyle hedeflenenin farklı olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, konut paketinin amacının sektöre kaynak aktarmak olduğunu söyledi. Karatepe, iktidarın dövize gidişi önlemek istediğine de değindi.

Dünya yazarı Alaattin Aktaş da aynı görüşte: ”Paketten inşaat sektörüne destek, vatandaşa döviz ve altın bozdurma çabası çıkıverdi.”

Pakete ilişkin yasal düzenleme çalışmaları devam ederken, ilgili kamu bankaları ürünlerin nasıl kullandırılacağını banka personeliyle paylaştı.

Dünya’nın edindiği bilgiye göre konutlarda ekspertiz değerleri azami 2 milyon TL olacak. Krediye sadece sıfır için başvuru alınacak.

Azami vadenin 120 ay olacağı krediler, bir kereye mahsus kullanılabilecek.

Bankaların çalışanlarına gönderdiği yazıdaki şartlar şöyle:

‘İlk evim konut kredisi’

*Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, tamamı kendi üzerinde konut/daire/mesken niteliğinde gayrimenkulünün bulunmaması gerek. Halihazırdaki hisseli sahiplikler ürün kullanımına engel olmamakla birlikte, sayılan bu kişilerin hisselerinin toplamı yüzde 100’e ulaşıyorsa ürün kullandırılmayacak.

*Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, daha önce belirtilen nitelikte bir gayrimenkul sahibi olup da sonradan satmış olması ‘İlk Evim Konut’ kredisine başvurması için engel değil.

*Ürün faiz oranı aylık yüzde 0,99 olacak.

Genişletilmiş konut kredisi

*Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, tamamı kendi üzerinde konut/daire/mesken niteliğinde gayrimenkulünün bulunmaması gerek. Halihazırdaki hisseli sahiplikler ürün kullanımına engel olmamakla birlikte, sayılan bu kişilerin hisselerinin toplamı yüzde 100’e ulaşıyorsa ürün kullandırılmayacak.

*Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, daha önce belirtilen nitelikte bir gayrimenkul sahibi olup da sonradan satmış olması ‘Genişletilmiş Konut Kredisi’ ürününe başvurması için engel değil.

*Konut değerinin en az yarısının 01.04.2022 öncesinde döviz ve/veya altın hesaplarında bulunması ve söz konusu tutarın kredi kullanım tarihine kadar bankada Merkez Bankası dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek karşılanması gerekiyor.

*Konut değerinin yüzde 50’sinin finansmanı için konut kredisi kullandırılabilir.

*Müşterinin, eşinin ve aynı hanede ikamet eden çocuğunun KKB sorgusunda açık konut kredisi kaydı bulunmaması gerekiyor.

*Ürün faiz oranı aylık yüzde 0,89 olacak.