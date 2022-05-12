Mahkemeden izin çıktı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ‘Beşli çetenin hamisi’ diyebilir

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı “Beşli çetenin hamisi” sözüne getirilen ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik “Erdoğan’a yöneltilen ‘Beşli çetenin hamisi’ eleştirisi özelinde (sözde) hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı” dedi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, 22 Mart’taki konuşmasında ”Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısının adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” demiş 31 Mart’taki paylaşımında da kendisine “Ben ekonomistim o vergi memuru” diye seslenen Erdoğan’a ”Sen ekonomist değil, olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!” yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Erdoğan, ‘kişilik haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’ndan davacı olmuştu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu hakkında ‘ihtiyati tedbir’e de başvurduklarını, CHP liderinin ‘söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulmasını istediklerini’ açıklamıştı.

Ankara 16’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada hakim, Kılıçdaroğlu’nu, Erdoğan aleyhindeki açıklamalarıyla ilgili ‘bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına’ karar vermişti. Bunun üzerine geçen ay “Beşli çetenin hamisi” sözüne ihtiyati tedbir getirilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, karara sert tepki göstererek, itirazda bulunacaklarını açıklamıştı. Ayrıca, hakimin suç işlediğini açıklayarak, hakkında işlem yapılmasını talep etmişti.