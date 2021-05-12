Akşam Postası / 12 Mayıs 2021

Çin aşısı da Türkiye’de üretilecek
Çinli Sinovac firmasının CEO’su Yin Weidong, CoronaVac adlı Covid-19 aşısının üretimi için Türkiye dahil beş ülkeye lisans verildiğini söyledi.
Erdoğan’dan ‘normalleşme’ mesajı
Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir kullanmış hastaların telaşlanmasına gerek yok
Çin aşısı ‘nihayet’ geldi
Bayram tatiline girerken TL’deki değer kaybı yüzde 1’i aştı
Ramazan Bayramı arefesi dolayısıyla bugün erken kapanan piyasalarda TL, dolar karşısında yine değer kaybetti.
Konut satışları düşüşte
Son 20 yılın zirvesinde: Yüksek enflasyon kartlı harcamaları patlattı
Mehmet Ağar: Korkacak hiçbir şeyim yok
Eski içişleri bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi hakkındaki ‘zorla el koyma’ iddialarına yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek: Savcılar iddiaları araştırmalı
Gazze’de can kaybı 53’e yükseldi
İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 53’e, yaralananların sayısı ise 320’ye yükseldi. Ölenlerin arasında çocuklar da var.
Yerli tohumlardan iki buğday çeşidi geliştirildi: ‘Serince’ ve ‘Cudi’
Türkiye’de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa’da geliştirilen ekmeklik ve makarnalık iki buğday çeşidinin, verimi yüzde 20 artırması bekleniyor.
Almanya net sıfır emisyonu hedefini öne çekti
OnlyFans yıldızı doğumunu canlı yayınlayacak: 10 bin sterlin teklif geldi
Hamile OnlyFans yıldızı, doğum anını canlı yayınla ‘hayranlarına‘ izleteceğini duyurdu.
İki kadına ‘eşcinselliğe teşebbüs’ suçlamasıyla beş yıl hapis
Kamerun’da bir mahkeme iki trans kadını ‘eşcinselliğe teşebbüs’ dahil üç suçlamadan beş yıl hapse mahkum etti.
Haka dansı yapan milletvekili parlamentodan atıldı
Yeni Zelanda’da, bir milletvekili haka dansı yaptığı için genel kuruldan atıldı.