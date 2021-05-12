Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 12 Mayıs 2021

Çin aşısı da Türkiye’de üretilecek

Çinli Sinovac firmasının CEO’su Yin Weidong, CoronaVac adlı Covid-19 aşısının üretimi için Türkiye dahil beş ülkeye lisans verildiğini söyledi.

Sessiz sedasız ‘geçiştirilen’ skandal: ‘Hükümet pandemiyi ticarete çevirdi’

Erdoğan’dan ‘normalleşme’ mesajı

Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir kullanmış hastaların telaşlanmasına gerek yok

Çin aşısı ‘nihayet’ geldi

Bayram tatiline girerken TL’deki değer kaybı yüzde 1’i aştı

Ramazan Bayramı arefesi dolayısıyla bugün erken kapanan piyasalarda TL, dolar karşısında yine değer kaybetti.

Reklam

Türkiye’nin ‘derin’ sorunu: Yeni yoksulların ve iyice dibe çökenlerin sayısı hızla artıyor

Konut satışları düşüşte

Son 20 yılın zirvesinde: Yüksek enflasyon kartlı harcamaları patlattı

Mehmet Ağar: Korkacak hiçbir şeyim yok

Eski içişleri bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi hakkındaki ‘zorla el koyma’ iddialarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek: Savcılar iddiaları araştırmalı

Gazze’de can kaybı 53’e yükseldi

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 53’e, yaralananların sayısı ise 320’ye yükseldi. Ölenlerin arasında çocuklar da var.

Filistin’i İslamcıların insafına bırakmak…
Diyarbakır Barosu başkanı: Kürtlerin de rolü var; Ermeni soykırımıyla yüzleşmeliyiz

Yerli tohumlardan iki buğday çeşidi geliştirildi: ‘Serince’ ve ‘Cudi’

Türkiye’de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa’da geliştirilen ekmeklik ve makarnalık iki buğday çeşidinin, verimi yüzde 20 artırması bekleniyor.

Reklam

Almanya net sıfır emisyonu hedefini öne çekti

OnlyFans yıldızı doğumunu canlı yayınlayacak: 10 bin sterlin teklif geldi

Hamile OnlyFans yıldızı, doğum anını canlı yayınla ‘hayranlarına‘ izleteceğini duyurdu.

İki kadına ‘eşcinselliğe teşebbüs’ suçlamasıyla beş yıl hapis

Kamerun’da bir mahkeme iki trans kadını ‘eşcinselliğe teşebbüs’ dahil üç suçlamadan beş yıl hapse mahkum etti.

Haka dansı yapan milletvekili parlamentodan atıldı

Yeni Zelanda’da, bir milletvekili haka dansı yaptığı için genel kuruldan atıldı.

SON HABERLER

Türkiye ekonomisi küme düşer mi?

Giderek yoksullaşan, yabancıların piyasadan çıkışıyla derinliği azalan ve kurumsallık kaybı yaşayan Türkiye ekonomisi için küme düşme riski var mı?

Filistin’i İslamcıların insafına bırakmak…

Siyaset, kendi söylemini kurabilenlerin işidir. Kendi söyleminizi kuramazsanız, siyaset alanındaki rolünüz aşırı sağcıların bildirilerinin kenarına sıkıştırılmış iki utangaç imza olur.

Gazze’de can kaybı 53’e yükseldi

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 53’e, yaralananların sayısı ise 320’ye yükseldi. Ölenlerin arasında çocuklar da var.