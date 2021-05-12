Akşam Postası / 12 Mayıs 2021

Çin aşısı da Türkiye’de üretilecek

Çinli Sinovac firmasının CEO’su Yin Weidong, CoronaVac adlı Covid-19 aşısının üretimi için Türkiye dahil beş ülkeye lisans verildiğini söyledi.

Bayram tatiline girerken TL’deki değer kaybı yüzde 1’i aştı

Ramazan Bayramı arefesi dolayısıyla bugün erken kapanan piyasalarda TL, dolar karşısında yine değer kaybetti.

Reklam

Mehmet Ağar: Korkacak hiçbir şeyim yok

Eski içişleri bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi hakkındaki ‘zorla el koyma’ iddialarına yanıt verdi.

Gazze’de can kaybı 53’e yükseldi

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 53’e, yaralananların sayısı ise 320’ye yükseldi. Ölenlerin arasında çocuklar da var.

Yerli tohumlardan iki buğday çeşidi geliştirildi: ‘Serince’ ve ‘Cudi’

Türkiye’de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa’da geliştirilen ekmeklik ve makarnalık iki buğday çeşidinin, verimi yüzde 20 artırması bekleniyor.

Reklam

OnlyFans yıldızı doğumunu canlı yayınlayacak: 10 bin sterlin teklif geldi

Hamile OnlyFans yıldızı, doğum anını canlı yayınla ‘hayranlarına‘ izleteceğini duyurdu.

İki kadına ‘eşcinselliğe teşebbüs’ suçlamasıyla beş yıl hapis

Kamerun’da bir mahkeme iki trans kadını ‘eşcinselliğe teşebbüs’ dahil üç suçlamadan beş yıl hapse mahkum etti.

Haka dansı yapan milletvekili parlamentodan atıldı

Yeni Zelanda’da, bir milletvekili haka dansı yaptığı için genel kuruldan atıldı.