Yerli tohumlardan iki buğday çeşidi geliştirildi: ‘Serince’ ve ‘Cudi’

Türkiye’de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa’da geliştirilen ekmeklik ve makarnalık iki buğday çeşidinin, verimi yüzde 20 artırması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) çatısı altında çalışan ziraat yüksek mühendisi Memduh Serdar Polat, yerli tohumları melezleyerek ‘Serince’ ve makarnalık çeşit ‘Cudi 63’ü geliştirdi.

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AA’nın haberine göre her iki buğday çeşidi de üstün verim özelliği ve kalitesi sayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından tescillendi.

Fotoğraf: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin buğdayın anavatanı sayıldığını vurgulayan GAPTAEM Müdürü Zeyni Aktaş, “Mühendislerimiz buğday çeşitleri üzerine melezleme ve seleksiyon ıslahı yapıyor. Enstitü olarak ilk buğday çeşidimizin 2000’de tescilini yaptık. Sonra yedi buğday ve bir arpa çeşidimizi daha tescil ettirdik” dedi.

Buğday çeşitlerinin ıslahında sanayici ve çiftçilerin isteklerinin göz önünde bulundurulduğunu söyleyen Aktaş geliştirilen iki buğday çeşidiyle ilgili şunları söyledi: “Serince ve Cudi 63 buğday çeşitlerimiz sanayicilerimizin ve çiftçilerimizin istediği özelliklere sahip çeşitler. Amacımız, ıslahta özellikle yabancı kökenli tohum ithalatını minimize etmek, kendi tohumumuzu kendimiz elde etmeyi sağlamak ve ihraç edilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Bu bağlamda yeni geliştirdiğimiz bu iki yeni çeşidimizi inşallah belki komşu ülkelere ihraç etme şansı bulacağız.”

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Ziraat yüksek mühendisi Memduh Serdar Polat geliştirdikleri çeşitlerin 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti.

Çiftçinin üretimine katkı

Serince ve Cudi 63’ün emsallerine göre daha verimli çeşitler olduğunu vurgulayan Polat şöyle devam etti: “Bu çeşitlerimiz bölgenin potansiyelini yansıtma açısından yeni, yerli ve milli çok güzel buğday çeşitleridir. Özellikle sulu alanlarda dekar başına 1 tona kadar verim potansiyeli olan çeşitler. Emsallerine göre yüzde 20 daha fazla verim sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çeşitlerimiz inşallah bölgede çiftçimizin üretimine ciddi katkı sağlayacak, sanayicimize de kaliteli, yüksek protein ve glutenli ürün olarak katkı sağlayacak.”