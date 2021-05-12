250 milyon avroluk karar: AB’yle hukuk mücadelesinden Amazon galip çıktı

Lüksemburg’da faydalandığı vergi uygulamalarının yasadışı olduğu gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından 250 milyon avro (2.55 milyar lira) borç çıkarılan online alışveriş platformu Amazon, Avrupa Birliği’ne (AB) karşı yürüttüğü hukuki mücadeleyi kazandı.

Fotoğraf: Reuters

AB Genel Mahkemesi*, ABD merkezli şirketin geriye dönük vergi borcu ödemesi gerektiğine işaret eden 2017 tarihli Avrupa Komisyonu kararını iptal etti.

Reklam

Mahkeme, Lüksemburg’un vergi sistemiyle Amazon grubuna bağlı şirkete bilinçli olarak avantaj sağlamadığına hükmetti. Kararın gerekçesinde, ‘şirkete Lüksemburg tarafından özel bir vergi anlaşması sunulduğuna dair yeterli kanıt’ olmadığı vurgulandı.

Avrupa Komisyonu’nun kararı açıklandığında, Amazon’un, Lüksemburg’daki yerel şirketlerden dört kat az vergi ödediği belirtilmişti. Lüksemburg ve Amazon hukuki mücadele başlatmıştı.

Karar, bu aşamadan sonra hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı’na götürülebiliyor.

Reklam

Geçen yıl da Avrupa Komisyonu’nun 2016’da, Apple hakkında aldığı bir karar iptal edilmişti. Apple, İrlanda’ya 13 milyar avro vergi ödemekten kurtulmuştu.

*AB Genel Mahkemesi, Avrupa Birliği’nin 1988 yılında Avrupa Adalet Divanı’nın işlerinin yürütülmesine yardım amacıyla kurduğu mahkeme. İlk derece mahkemesi olarak genel olarak doğrudan bireyler ya da şirketler tarafından açılan davalara bakıyor.