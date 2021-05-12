Haka dansı yapan milletvekili parlamentodan atıldı

Yeni Zelanda’da, bir milletvekili haka dansı yaptığı için genel kuruldan atıldı.

Maorileri (Yeni Zelanda yerlileri) temsil eden partinin eş genel başkanı Rawiri Waititi, bugünkü oturumda, hükümetin kendilerine yönelik sağlık hizmetlerini arttırmasına tepki gösteren muhalefetin ırkçılık yaptığını savundu.

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“Muhalefetin kullandığı dil ve üslup çok çirkin. Irkçılığı körüklüyor. Son iki haftadır Maorilere yönelik ırkçılık yapılıyor bu çatı altında. Bu sadece Maorileri incitmiyor. Bu kuruma da zarar veriyor” diyen Waititi’nin yerine oturması istendi.

TPM and Teanau Tuiono leave the chamber after Rawiri Waititi cut off making point of order about the House’s litigation of race issues the past fortnight. pic.twitter.com/wZJ6tIsVRt — Thomas Coughlan (@coughlthom) May 12, 2021

Başkan Trevor Mallard’ın uyarısına kulak asmayan Waititi, Maorilerin yerel dansı hakadaki hünerlerini sergileyerek tepkisini gösterdi. Mallard, salonu terk etmesini istedi.

Kendisi de Maori olan Yeşiller’in milletvekili Teanau Tuiono, Waititi’nin arkasından salonu terk etti.

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Waititi, şubat ayında da kravat takmadığı, pounamou adlı yeşil taşın yer aldığı geleneksel kolyeyi taktığı için parlamentodan atılmıştı.