İki kadına ‘eşcinselliğe teşebbüs’ suçlamasıyla beş yıl hapis

Kamerun’da bir mahkeme iki trans kadını ‘eşcinselliğe teşebbüs’ dahil üç suçlamadan beş yıl hapse mahkum etti.

Fotoğraf: Reuters

Avukatlarının verdiği bilgiye göre iki kadın bir restoranda giydiği kıyafetler nedeniyle 8 Şubat’ta tutuklandı.

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Yerel sosyal medya ünlüsü Shakiro ve kendisini Patricia olarak tanımlayan Roland Mouthe üst sınırdan ceza alarak beş yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar ‘eşcinselliğe teşebbüs’ün yanısıra ahlaksızlık ve kimlik taşımama suçlarından da hüküm giydi.

Avukatlar ‘tamamen politik’ karara itiraz edileceğini belirtti.

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Kamerun eşcinselliğin yasak olduğu 30’un üzerinde Afrika ülkesinden biri. Daha önce de mahkemelerde aynı suçlamalarla hapis cezaları verilmişti.