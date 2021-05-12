Diken

Yaramazlara biraz batar!

İki kadına ‘eşcinselliğe teşebbüs’ suçlamasıyla beş yıl hapis

Kamerun’da bir mahkeme iki trans kadını ‘eşcinselliğe teşebbüs’ dahil üç suçlamadan beş yıl hapse mahkum etti.

Fotoğraf: Reuters

Avukatlarının verdiği bilgiye göre iki kadın bir restoranda giydiği kıyafetler nedeniyle 8 Şubat’ta tutuklandı.

Reklam

Yerel sosyal medya ünlüsü Shakiro ve kendisini Patricia olarak tanımlayan Roland Mouthe üst sınırdan ceza alarak beş yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar ‘eşcinselliğe teşebbüs’ün yanısıra ahlaksızlık ve kimlik taşımama suçlarından da hüküm giydi.

Avukatlar ‘tamamen politik’ karara itiraz edileceğini belirtti.

Reklam

Kamerun eşcinselliğin yasak olduğu 30’un üzerinde Afrika ülkesinden biri. Daha önce de mahkemelerde aynı suçlamalarla hapis cezaları verilmişti.

SON HABERLER

Türkiye ekonomisi küme düşer mi?

Giderek yoksullaşan, yabancıların piyasadan çıkışıyla derinliği azalan ve kurumsallık kaybı yaşayan Türkiye ekonomisi için küme düşme riski var mı?

Filistin’i İslamcıların insafına bırakmak…

Siyaset, kendi söylemini kurabilenlerin işidir. Kendi söyleminizi kuramazsanız, siyaset alanındaki rolünüz aşırı sağcıların bildirilerinin kenarına sıkıştırılmış iki utangaç imza olur.