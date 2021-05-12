MEB, liselerdeki sınav düzenlemesine ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselerde sınav düzenlemesine ilişkin merak edilen soruları yanıtlandı.

Fotoğraf: AA

Liselerdeki sınav düzenlemesiyle ilgili gelen soruların cevapları, bakanlığın Twitter hesabından yayımlandı.

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Buna göre bazı soru ve yanıtlar şöyle:

Sınıf geçme kriterleri nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı?

Sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sunulan tercihlere göre seçim yapan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yürütülecektir. Bu bakımdan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başarısız olan öğrencilerin sınıfta kalması söz konusu olabilecektir.

Sınava girmek istemeyip, ilk dönem notunun ikinci döneme geçmesini isteyen öğrencilerin proje ödev notları da ikinci döneme aktarılacak mı?

Eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmeyecek olan öğrencilerin birinci dönemde aldıkları notlara göre yıl sonuna ilişkin iş ve işlemleri tamamlanacaktır. Bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacaktır.

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Sözlü ve performans ödevlerini yapmak zorunda mıyız yoksa o da birinci döneme göre mi değerlendirilecek?

Birinci dönem aldıkları notlara göre değerlendirilmeyi tercih eden öğrenciler sadece bu notları ile değerlendirileceklerdir. Bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacaktır.

İkinci dönem sınavlarının hepsine mi girmek zorundayız yoksa istediklerimize girebiliyor muyuz? Ya da ikinci sınava girdim ama notumu beğenmedim, ilk dönemki notum aynı kalabilir mi?

Öğrencilerimiz, 2. dönemde normal süresi içerisinde yapılamayan sınavlara tercihleri doğrultusunda girebilecekler ve ders seçme hakkı söz konusu olmayacaktır. Örneğin bir okulda ikinci döneme ilişkin 5 dersten sınav yapılmış ve diğer sınavlar yaşanan süreç nedeniyle yapılamamış ise eğitim kurumu yapılamayan sınavlar üzerinden yeni bir sınav programı uygulayacaktır. Yapılacak sınavlara girip notunu beğenmeyen öğrenciler birinci dönem notlarını tercih edemezler ancak sınavlara girmeden önce dilekçe vererek birinci dönem notlarıyla değerlendirilmek isteyebilirler.

12’nci sınıf olarak biz niye bu düzenlemeden yararlanamıyoruz? 12’nci sınıf ikinci dönem ikinci sınav olacak mı? 12’nci sınıflara yüz yüze eğitim açılacak mı?

12’nci sınıflar, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavları tamamlandığı için, kapsam dışında tutulmuşlardır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi her dersten tek sınav yapılarak tamamlanacaktır. İkinci dönem de ikinci sınavlar olmayacaktır. Yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararlar alındığında hangi sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitim olacağı kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Covid-19 testim pozitif çıktı, o tarihe kadar karantinamız var ben nasıl dilekçe vereceğim?

Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velileri en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapacaklardır ancak başvuru tarihleri içerisinde hastalık, karantina, dışarı çıkma kısıtlaması veya buna benzer gerekçeler ile dilekçelerini elden teslim edemeyeceklerin, sonradan aslını eğitim kurumuna teslim etmek üzere, çeşitli dijital iletişim kanallarından eğitim kurumuna göndermeleri de mümkün olacaktır.

İkinci sınavlara girmezsem karnemde ikinci dönem notlarım olmayacak mı?

İkinci dönemde yapılacak sınavlara girmeyi tercih etmeyen öğrenciler birinci dönem notlarıyla değerlendirileceğinden ikinci döneme ilişkin notları olmayacaktır.

Ben sadece iki tane dersten kalmışım sınıfı geçiyorum herhalde şimdi ben bu iki ders için sorumluluk sınavına girmeme gerek var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin sınıf geçmeye yönelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacağından, söz konusu dersler ortalama ile geçilemeyecek dersler arasında ise sorumluluk çıkacaktır ancak bu dersler ortalama ile geçilemeyecek dersler arasında değil ve derslerin ortalaması da ilgili mevzuat hükümlerine göre istenilen düzeyde ise sınıf geçmeye engel bir durum bulunmamaktadır.

Yurt dışında olan öğrenciler bulunduğu yerde sınava nasıl girecek?

Yurt dışında bulunan ve uygulanacak sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrencilerin; bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvurması gerekmektedir.