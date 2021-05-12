Bayram tatiline girerken TL’deki değer kaybı yüzde 1’i aştı

Ramazan Bayramı arefesi dolayısıyla bugün erken kapanan piyasalarda TL, dolar karşısında yine değer kaybetti.



Fotoğraf: Reuters

Piyasalar haftanın kalanında bayram tatili nedeniyle kapalı olacak.

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Güne 8,28 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, piyasa kapanışı sonrası yükselişini hızlandırdı ve 8,38 seviyesinin üzerini test etti. Avro/TL de kapanış itibariyle 10,11 TL’de.

Bayrama girerken Türk Lirası’ndaki kayıp ise yüzde 1’den fazla.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (FED) cephesinden gelen iyimser enflasyon yorumlarına karşı risk iştahının hala düşük olduğu gözlemleniyor. TL ile birlikte gelişmekte olan diğer ülke para birimlerin de kayıplar var.