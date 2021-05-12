OnlyFans yıldızı doğumunu canlı yayınlayacak: 10 bin sterlin teklif geldi

Hamile OnlyFans yıldızı, doğum anını canlı yayınla ‘hayranlarına‘ izleteceğini duyurdu.

Fotoğraflar: Instagram

OnlyFans belli bir ücret karşılığında abonelerine fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan içerik sağlayıcılarına para kazandıran bir platform.

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39 yaşındaki OnlyFans yıldızı Carla Bellucci hamile kaldığını duyurduktan sonra içeriklerinden kazancının arttığını belirtti.

Hamile haliyle hayranlarının daha çok ilgisini çeken Bellucci’ye bir abonesi doğumun canlı yayını için 10 bin sterlin (118 bin lira) teklif etti.

Teklifi kabul eden Bellucci doğum anını daha çok abonesine canlı yayınlamayı planladığını söyledi.

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Doğumu canlı yayınlayacağı için gergin olduğunu belirten OnlyFans yıldızı aynı zamanda reddedilmeyecek kadar paranın söz konusu olduğunu ifade etti.

Hamileliği sırasında platformdaki en iyi aylarını geçirdiğini anlatan Bellucci şunları söyledi: “Hamile kadın fetişi olan çok fazla erkek var. Hamileliğimin ortaya çıktığı gün 3 bin pounddan (36 bin lira) fazla para kazandım. Erkekler göbeğimi görmek istiyor. Sütümü talep eden bile oldu. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum, şoke oldum.”