Akşam Postası / 12 Mart 2023

Erdoğan’ın seçim kozları: Mehmet Şimşek ve Putin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde kullanacağı iki kozu yazdı.

Erdoğan bu defa Hatay’da ‘helallik’ istedi

Depremlerin en çok etkilediği illerden Hatay’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da olduğu gibi burada da ‘eksiklikler’ nedeniyle ‘helallik’ istedi.

CHP’den Yavaş ve İmamoğlu açıklaması: Yol haritası eksiksiz uygulanacak

CHP, geçiş sürecinin yol haritasındaki tüm maddelerin uygulanacağı vurguladı. Açıklama partinin genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun sözlerinin sosyal medyada tartışılmasının ardından geldi.

Valilik talimatı: Gönüllü avukatlar çadır kentlere alınmadı

Depremzedeleri hukuki hakları konusunda bilgilendirmek için Adıyaman’a giden bir grup gönüllü avukat, AFAD yetkilileri tarafından “Valilik talimatı var” denilerek çadır kentlere alınmadı.

Erdoğan’ın ‘uygun’ bulduğu markette Ramazan kolisine yüzde yüze yakın zam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fiyatlarını ‘uygun’ bularak övdüğü Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde geçen yıl 169 lira olan Ramazan kolisi bu yıl 320 liraya çıktı.

YSK’nin 36 siyasi partinin seçime girme yeterliliğine ilişkin kararı Resmi Gazete’de

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 36 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kerem Kınık, çadır satışında İsmet Paşa’yı örnek almış!

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahbap’a 46 milyon liraya çadır satmasını “Atatürk’ün emriyle İsmet Paşa da sattı” sözleriyle savundu.

İmamoğlu’ndan Tayfun Kahraman mektubu: Az kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı davasından tutuklu eski çalışma arkadaşı Tayfun Kahraman’a mektubunda, “Az kaldı. Hep birlikte ‘Nerede kalmıştık’ diyeceğiz” dedi.

Naci Görür, deprem bölgelerinde ihale dağıtan iktidarı uyardı: Böyle baş edemeyiz

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin vurduğu bölgede ileriki yıllarda 7 ve üzeri şiddetindeki sarsıntıların yaşanacağını belirterek buradaki çalışmalar konusunda iktidarı uyardı. Görür “Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz” dedi.

Meteoroloji’den 57 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 il için ‘turuncu’, 33 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.

LGS sınavı 4 Haziran’da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 4 Haziran’da yapılacağını duyurdu.

Alanya Kestelspor ekibi kaza yaptı: İki futbolcu ameliyatta

Alanya Kestelspor ekibini taşıyan otobüsün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 13 futbolcu ile teknik direktör ve yardımcısı yaralandı.

Hadi Özışık, ‘anket’ diye bahis sitesi oranlarını yutturmuş

AKP’li gazeteci Hadi Özışık, ‘anket‘ diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 60,5’le kazandığı bahis sitesine ait oranları programına katılan Osman Diyadin’e anlattırdı.

Adana’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 15:31’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.