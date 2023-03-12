Alanya Kestelspor ekibi kaza yaptı: İki futbolcu ameliyatta

Alanya Kestelspor ekibini taşıyan otobüsün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 13 futbolcu ile teknik direktör ve yardımcısı yaralandı.

Hastaneye kaldırılan iki futbolcu ameliyata alındı.

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TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor’dan yapılan açıklamada kazanın dün oynanan Yeşilyurt Ofspor müsabakası dönüşü saat 04:20’de Alanya girişindeki Ulaş mevkisinde meydana geldiği bildirildi.

Kazada teknik direktör ve yardımcısı ile 13 futbolcunun yaralandığı kaydedilen açıklamada şunlar aktarıldı:

“Yaralıların kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuzun Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri ise devam etmektedir.”

Armoni Alanya Kestelspor, dün TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta deplasmanda karşılaştığı Ofspor’u 1-0 mağlup etmişti.