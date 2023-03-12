Erdoğan’ın ‘uygun’ bulduğu markette Ramazan kolisine yüzde yüze yakın zam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fiyatlarını ‘uygun’ bularak övdüğü Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde geçen yıl 169 lira olan Ramazan kolisi bu yıl 320 liraya çıktı.

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Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyeleri gördü.

Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve hedef göstermişti.

Erdoğan beş büyük zincir markete karşı, fiyatlarının ‘gayet uygun’ olduğunu söylediği Tarım Kredi Kooperatif marketlerini övmüştü.

Sözcü’den Yavuz Alatan’ın haberine göre bu marketlerde geçen yıl 169 TL olan Ramazan kolisi, bu yıl 320 liraya çıktı. Aynı koli 2018’de sadece 49 liraydı.

Duruma “Hani fiyatlar sabitlenmişti” diye soran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları kaydetti: “Gıda enflasyonu devam ediyor, sabit gelirli ve dar gelirliler Ramazan ayını çok zor geçirecek. Erdoğan’ın sabit fiyat anlatısı rafta zam olarak sırıtıyor.”

Gürer, Erdoğan’ın her fırsatta, Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış marketlerinde ürünlerin ucuz olduğunu söylemesine rağmen, bu marketlerde de fiyatların geçen yıla göre yüzde 100’e yakın oranlarda arttığına dikkat çekti.