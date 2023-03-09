En küçük Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 131

Ramazan ayının yaklaşmasıyla erzak kolileri de piyasaya sürülmeye başladı. En küçük Ramazan kolisinde fiyat artışı yıllık yüzde 131 oldu.

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Zincir marketler, Ramazan’ın yaklaşmasıyla farklı büyüklükte ve sayıda ürün içeren kolileri satışa sunmaya başladı.

Ekonomim’den Mehmet Hanifi Gülel‘in haberine göre, bu yıl en küçük Ramazan kolisindeki enflasyon yıllık yüzde 131 oldu. Geçen yıl en küçük ‘klasik’ Ramazan kolisinin fiyatı 99,90 liraydı. Bu yılsa 229,90 lira oldu.

Geçen yıl en büyük ‘lüks’ Ramazan kolisinin fiyatı 289,90 lirayken bu yıl yüzde 89,6 artışla 549,90 lira oldu.

Ayrıca bazı zincir marketler Ramazan kolisini hazırlarken ürün sayısını azalttı. Kolilerde geçen yıl ortalama 33 ürün yer alırken, bu yıl ürün sayısı ortalama 30’a indi. Kolilerdeki ürün sayısının azaltılması, fiyata da yansıyor.