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Yaramazlara biraz batar!

Naci Görür, deprem bölgelerinde ihale dağıtan iktidarı uyardı: Böyle baş edemeyiz

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin vurduğu bölgede ileriki yıllarda 7 ve üzeri şiddetindeki sarsıntıların yaşanacağını belirterek buradaki çalışmalar konusunda iktidarı uyardı. Görür “Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz” dedi.

Nazi Görür, iktidarı uyarmaya devam ediyor. (TouTube)
Nazi Görür, iktidarı uyarmaya devam ediyor. (TouTube)

İktidar, seçim politikasını deprem bölgesinin ıslahı ve yeni konut projeleri üzerinden götürmeyi planlıyor. Buna göre depremden sonra ihaleleri açan iktidar, bunların büyük bölümünü yandaşlarına veriyor.


Bu inşaatları bir yıl içinde yapacağını ileri süren iktidara yerbilimci Görür’den uyarılar gelmeye devam ediyor. Bazı çalışmaların önceliğini vurgulayan Görür, Twitter’dan şu mesajları paylaştı:

*Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7’den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu. 

*Şimdi bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro. Bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir. 

*Bu bölgenin ihya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına ve özgün yeni teknolojilere önem verilmelidir. 

*Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir. 

*Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz. Özel mimari planlara, inovatif inşaat teknolojilerine ve izolatörler de dahil deprem etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyaç vardır.

*Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir.

Görür, deprem bölgelerinin yeniden inşasında acele edilmemesi gerektiğini belirterek, “6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim” demiş, yine uyarılar sıralamıştı.

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