Naci Görür, Adana’da evlerine girmekte direnenlere seslendi: Hasar yoksa dönün

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana’da evlerinde hasar olmadığı belirlenen kişilerin evlerine dönebileceklerini, uyarılarının ‘deprem olacak’ anlamına gelmediğini belirtti.

Fotoğraf: ‘Sivil Bir İnat Hikayesi’ belgeselinden / Bilim Akademisi

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

10 ilde binlerce bina yerle bir olurken, yıkılmayan binalar da ağır hasar aldı.

Naci Görür’ün de aralarına yer aldığı uzmanlar, uzun süredir bu bölgelerde deprem olabileceğine dair uyarıyordu.

Uzmanlar, kendilerini dikkate almayan yetkilileri sosyal medya hesapları ya da katıldıkları televizyon programları aracılığıyla uyarmaya devam ediyor.

Bunlardan birisi de Naci Görür. Ancak Görür, uyarılarının bölgedeki yurttaşlar tarafından ‘yanlış’ anlaşılmamasını, bu uyarıların ‘şu gün şu saatte şurada deprem olacak’ demek olmadığını söylüyor.

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, Adana’da deprem olacak korkusuyla evlerine girmekte direnen yurttaşların yetkilileri dinlemesi gerektiğini ve evlerine ‘sağlam’ raporu verildiyse evlere girilebileceğini kaydetti.

Görür’ün açıklamaları şu şekilde:

“Bilim insanları olarak bizler hükümeti, yerel yönetimleri ve halkı görevimiz gereği uyarabiliriz. Tıpkı Elazığ depreminden sonra Maraş konusunda uyarı yaptığımız gibi. Maraş depremi olduktan sonra güney alanların Adana ve Antakya yörelerinin de özenli olması gerektiği hususunda yetkilileri uyardık. Bu illa orada şu zamanda şöyle deprem olacak demek değildir. Bilinçli olmak, hazır olmak, yanlış davranmamak demektir.”