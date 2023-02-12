Naci Görür: Sanırım Malatya’daki bağımsız bir deprem

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, akşam saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin, “Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü fayı üzerindeki 7,6’lık depremin Malatya fayını yüklemesi sonucu oluştu” dedi.

Naci Görür. (Youtube)

Şimdiden Türkiye tarihinin en yıkıcı afetleri arasına giren Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor.

Bugün saat 19.29’da Malatya Hekimhan merkezli bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’ne göre 5,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 2,6.

Görür: Sanırım bağımsız bir deprem

Twitter hesabındaki paylaşımında depremin 5,2 büyüklüğünde olduğunu belirten Prof. Dr. Görür de şunları kaydetti: “Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7,6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu.”