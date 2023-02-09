Prof. Naci Görür: Endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “İlk kez söylüyorum” diyerek Bingöl-Karlıova arasındaki bölgeyle ilgili deprem uyarısı yaptı. Görür, Maraş fayı nedeniyle Hatay ve Adana havzasına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bilim insanı, İstanbul konusundaki uyarılarını da yineledi.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

Uzmanlar uzun süredir bu bölgelerde deprem olabileceğine dair uyarıyordu.

Bu uzmanlardan Prof. Görür, “Bunu ilk kez söylüyorum” diyerek Bingöl-Karlıova arasındaki bölgeyle ilgili şu uyarıları yaptı: ”Bunu bütün Türkiye duysun, Türkiye’de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir ki önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye’de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Ancak bizim yine de endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında. Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım”

Beklenen İstanbul depremi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Görür, Hürriyet’e şunları söyledi: “İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl üç gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum. Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul’da en fazla 7,5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur.“