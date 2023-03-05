Naci Görür bir kez daha sandığı işaret etti

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, önümüzdeki seçimlerde oy verecek yurttaşları bir kez daha tercihlerine ilişkin uyarıp ‘kıstas‘ını açıklarken, “Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve er geç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz” dedi.

Naci Görür. (ANKA)

Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde 45 binden fazla yurttaş enkaz altında hayatını kaybederken, yaralı sayısı 100 binden fazla.

Artçı sarsıntıların devam ettiği şehirlerde on binlerce bina enkaza dönüştü. Yurttaşlar, enkaz yığınına dönen memleketlerini arkalarında bırakıp farklı şehirlere göç ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür, depremlere hazırlanılması için uyarılarda bulunmayı sürdürüyor. Görür, depreme dirençli kentler yapılması gerektiğini vurguluyor.

Görür bu bağlamda önümüzdeki seçimlerde oy verirken ‘yaşam hakkı‘nı önemseyen partilerin tercih edilmesi gerektiğini aktarmıştı.

Görür, adaylık tartışmaları sürerken bir kez daha seçimlere dikkat çekti.

“Şimdi sınav zamanı” diyen Görür, kentlerin enkaza dönüşmeyeceği ve insanların göçük altında ölmeyeceği sözünü vermeyen hiçbir partiye oy vermemek gerektiğinin altını çizdi.

Parti tercihlerinde ‘kıstas’ın bu olması gerektiğini vurgulayan Görür, gerekirse tercihlerin değiştirilmesi gerektiğini savundu: “Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve er geç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz.”

Görür’ün açıklamarı şöyle:

*Hatırlarsanız, birçok yazışma ve televizyon konuşmasında ben ‘Halk olarak biz siyasetten depremde can güvenliğimizi talep etmediğimizi, birçok seçimin gelip geçmesine rağmen bunu yapmadığımızı, depremde ölmek istemiyoruz diye hiç bir mitingde pankart açmadığımızı’ söyleyip durdum. Hatta depremin siyaset üstü bir konu olduğunu da hatırlatarak ‘Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin’ dedim. Bunu 6 Şubat depremlerinden çok önceden söyleyegeldim. ‘EYT’liler kadar bile olamadık’ dedim.

*Şimdi sınav zamanı. Bugünkü depremlerin enkazı henüz daha ortada ve canlarımızın acısı yüreklerimizde. İki ay sonra büyük seçim var. Bugünkü partilerin ülke çapında kentlerimizin enkaza dönüşmeyip, insanlarımızın göçük altında kalıp ölmeyeceği, ‘DEPREME DİRENÇLİ KENTLER’ kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, bunun için ne kadar inançlı ve hazır olduklarını, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz.

*Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve er geç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz.