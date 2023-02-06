Deprem sonrası Prof. Naci Görür’den uyarılar: Bölgedeki barajları kontrol edin

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası Twitter’dan paylaştığı mesajda “İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz” dedi.

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Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Deprem sonrası Prof. Naci Görür, yetkilileri bölgedeki barajları kontrol etmeye çağırdı.

Görür’ün uyarıları şöyle:

*İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz.

*Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun. Ölen insanlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifalar dilerim

*Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim