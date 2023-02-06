Naci Görür isyan etti: Yıllardır uyardığımız yer

Deprem bilimci Naci Görür, bugün meydana gelen depremlerden sonra “Bunca uyarıyı niye yaptık” diye isyan etti.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13:04 itibariyle depremde 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı. 2 bin 818 bina da yıkıldı.

13:24’teyse 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, deprem bilimci Naci Görür’le konuştuklarını aktardı.

Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Görür şunları dedi: “Gece 4’te uyandırıldım. Bir saat ağladım. Hala ağlıyorum. Yıllardır uyardığımız yer. Tek bir yerel yönetici arayıp ne yapalım demedi. Bunca uyarıyı niye yaptık?”