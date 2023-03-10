Naci Görür: Marmara’da iki fay kırılırsa 7,6’lık deprem olabilir

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde belirlenen iki fayın kırılması durumunda 7,6 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirtti.

Naci Görür, 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde deprem bekliyor. (YouTube)

DHA’daki habere göre Görür, şunları söyledi:

*Marmara Denizi’nde beklenen deprem 7,2 ile 7,6 arasında değişecek. Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara’da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6’lar mertebesinde deprem üretir.

*Bir diğeriyse Kumburgaz fay kolu. Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğunda. Kırıldığı zaman minimum 7,2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7,6’yı bulabilir.

*Marmara’nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Marmara’da depremin 7,2 ile 7,6 arasında değişeceğini düşünüyoruz.