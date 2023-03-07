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Yaramazlara biraz batar!

Naci Görür iktidarı uyardı: Aynı felaketi gelecek nesillere ihale etmeyin

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgelerinin yeniden inşasında acele edilmemesi gerektiğini belirterek, “6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim” dedi.

Naci Görür yine iktidarı uyardı. (YouTube)
Naci Görür yine iktidarı uyardı. (YouTube)

İktidar, seçim politikasını deprem bölgesinin ıslahı ve yeni konut projeleri üzerinden götürmeyi planlıyor. Bunu bir yıl içinde yapacağını ileri süren iktidara yerbilimci Görür’den uyarı geldi. Bazı çalışmaların önceliğini vurgulayan Görür, Twitter’dan şu mesajları paylaştı:


*Bu günlerde harıl harıl deprem bölgesinde yerleşim bölgelerini yenileme, ayağa kaldırma çalışmaları yapılıyor. Okan Tüysüz ile görüştük, duyduğumuz endişeleri bir kez daha duyuralım dedik: Deprem kentlerini tamir ve yenileme çalışmaları sadece bir inşaat projesi değildir. 

*Her yerleşim alanının yüzey jeolojisini, yeraltı jeolojisini, jeomorfolojisini, jeofiziğini, sismolojisini, zeminini, vb. ayrıntılı olarak bilecek ve yenilediğiniz bölgenin depremsellğini, aktif faylarını, çökme alanlarını, sıvılaşma yörelerini, kütle hareketlerinin olabileceği yerleri, deprem etkisinin büyütüleceği yöreleri, deprem dalgalarının bir nevi kapana kısılıp yıkıcı ekilerinin artacağı alanları, vb belirleyip inşaatına giriştiğiniz yerlerin yerleşime uygun olup olmadığına karar vermeniz, sonra da yenileme ve imar çalışmalarına girişmeniz lazım.

*Ne olur alelacale deprem bölgelerinde yenileme çalışmaları yapıp 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim. 

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